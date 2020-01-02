Махуник - деревня лилипутов в Иране

Махуник, основанный полторы тысячи лет назад, приобрел известность как деревня лилипутов из-за своего прошлого, когда рост жителей деревни не превышал одного метра. Махуник, или "Деревня лилипутов" — село в провинции Южный Хорасан, в 20 км от границы Ирана с Афганистаном.