2 янв. 2020 г., 21:47
Journalist ID: 2177
News Code: 83618195
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Женская премьер-лига Ирана по баскетболу

В четверг в Горгане прошла встреча команд «Горган» против «Паз Тегерана» в рамках женской премьер-лиги Ирана по баскетболу. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 81:50.

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