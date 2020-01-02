2 янв. 2020 г., 21:40
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News Code: 83618191
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Музей хрусталя и керамики в Тегеране

В апреле 1998 года памятник был внесён в список национального наследия Ирана. Здание музея, расположено на улице Сие-тир в Тегеране и относится к династии Каджаров.

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