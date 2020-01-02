В апреле 1998 года памятник был внесён в список национального наследия Ирана. Здание музея, расположено на улице Сие-тир в Тегеране и относится к династии Каджаров.
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Учения Сухопутных войск армии Ирана
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Махуник - деревня лилипутов в Иране
Махуник, основанный полторы тысячи лет назад, приобрел известность как деревня лилипутов из-за…
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Женская премьер-лига Ирана по баскетболу
В четверг в Горгане прошла встреча команд «Горган» против «Паз Тегерана» в рамках женской премьер-ли…
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Музей хрусталя и керамики в Тегеране
В апреле 1998 года памятник был внесён в список национального наследия Ирана. Здание музея,…
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Иран планирует удвоить свой экспорт в соседние страны
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Иран не вмешивается во внутренние дела других государств
Тегеран, 2 декабря. ИРНА — Иран никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил…
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Через порты в Гилан осуществляется почти 70% экспорта Ирана в Россию
Тегеран, 2 января. ИРНА — Через порты в провинции Гилан на берегах Каспийского моря осуществляется…
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Соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС — это хорошая возможность для экспорта иранской продукции в станы союза
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Рухани: У нас теплые отношения с большинством наших соседей
Ардебиль, 2 января, ИРНА – «У нас очень теплые отношения с 12 соседними странами, и мы надеемся,…
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Иран и Оман сделали акцент на развитии сотрудничества в сфере образования и обучения
Тегеран, 2 января, ИРНА - В среду посол Исламской Республики Иран в Омане Мохаммад Реза Нури…
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