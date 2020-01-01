1 янв. 2020 г., 14:43
Journalist ID: 2390
News Code: 83616793
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Мельница Завеган в иранском Семнане

Мельница Завеган расположена в городе Семнан, в котором сегодня сталось только 2 мельницы.

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