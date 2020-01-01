1 янв. 2020 г., 14:23
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News Code: 83616735
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Долина Чахкух в иранском Кешме

Из-за сильных проливных дождей образовались эрозии и отверстия в долине, это способствовало образованию красивых ущелий в долине. Поскольку на дне долины постоянно собиралась дождевая вода, местные жители сделали колодец, чтобы использовать пресную воду. Таким образом, название "Чах Кух" означает "Гора с колодцем". Долина Чахкух расположена в 70 км. от города Кешм на юге Ирана.

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