1 янв. 2020 г., 13:26
Journalist ID: 2390
News Code: 83616586
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День города "Решт"

Город Решт, который также известен как город cеребряных дождей и Париж Ирана, 461 лет назад в период правления Сефевидов был назначен центром провинции Гилян.

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