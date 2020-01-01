В тегеранском Соборе Святого Саркиса в новогоднюю ночь прошло богослужение.
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В Соборе Святого Саркиса встретили Новый год
В тегеранском Соборе Святого Саркиса в новогоднюю ночь прошло богослужение.
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Экспорт товаров стоимостью более $31 млрд. из Ирана за 9 месяцев
Арак, 1 января, ИРНА – Товары стоимостью 31 млрд. 900 млн. долларов за первые 9 месяцев иранского…
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Кино имени Фарроха в иранском Тегеране
Кино Фаррох был основан вначале как театр в 1958 году и через несколько лет сменил название…
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Асад: цель военной операции в Идлебе — ликвидация терроризма
Тегеран, 31 декабря. ИРНА — Президент Сирии Башар Асад принял старшего помощника министра иностранны…
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Более 20 процентов руководящих постов в Иране занимают женщины
Тегеран, 31 декабря. ИРНА — Женщины занимают свыше 20 процентов руководящих постов в Иране…
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Зариф предупредил об угрозе срыва СВПД из-за действий США
Тегеран, 31 декабря. ИРНА — Нарушения международных договоров со стороны США поставили под…
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Джахангири поздравил своих зарубежных коллег с Новым годом
Тегеран, 31 декабря. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири поздравил с наступающим…
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Рухани поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом
Тегеран, 31 декабря. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани отправил поздравления с Новым 2020…
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Первый в истории военно-морской флот был основан при империи Ахеменидов
Документальные исторические данные свидетельствуют о том, что первые в мире военно-морские…
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