1 янв. 2020 г., 10:48
Journalist ID: 2390
News Code: 83616235
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В Соборе Святого Саркиса встретили Новый год

В тегеранском Соборе Святого Саркиса в новогоднюю ночь прошло богослужение.

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