Спектакль «Вальс чистильщиков»

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Кино имени Фаррох в иранском Тегеране
Кино Фаррох был основан вначале как театр в 1958 году и через несколько лет сменил название…
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Асад: цель военной операции в Идлебе — ликвидация терроризма
Тегеран, 31 декабря. ИРНА — Президент Сирии Башар Асад принял старшего помощника министра иностранны…
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Более 20 процентов руководящих постов в Иране занимают женщины
Тегеран, 31 декабря. ИРНА — Женщины занимают свыше 20 процентов руководящих постов в Иране…
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Зариф предупредил об угрозе срыва СВПД из-за действий США
Тегеран, 31 декабря. ИРНА — Нарушения международных договоров со стороны США поставили под…
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Джахангири поздравил своих зарубежных коллег с Новым годом
Тегеран, 31 декабря. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири поздравил с наступающим…
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Рухани поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом
Тегеран, 31 декабря. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани отправил поздравления с Новым 2020…
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Первый в истории военно-морской флот был основан при империи Ахеменидов
Документальные исторические данные свидетельствуют о том, что первые в мире военно-морские…
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Рухани: несмотря на санкции иранский народ продолжает противостоять противникам
Кередж, 31 декабря. ИРНА — Сегодня Иран находится под жесточайшими санкциями, однако иранский…
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Увеличение торгового оборота Ирана и Ирака – на повестке дня: посол
Арак, 31 декабря, ИРНА - Иран и Ирак договорились увеличить торговый оборот до 20 млрд. долларов.…
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