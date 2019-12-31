Кино имени Фарроха в иранском Тегеране

Кино Фаррох был основан вначале как театр в 1958 году и через несколько лет сменил название на Кинотеатр. Этот кинотеатр, расположенный на площади Казвин в Тегеране, был передан Малекяну. Это единственный аппаратный кинотеатр в стране, с 30 кинолентами, показывающий 5 сеансов в день. Кинотеатр занимает площадь около 400 квадратных метров и продолжает работать с 3 сотрудниками.