31 дек. 2019 г., 14:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83615302
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Открытие выставки создателей музыкальных инструментов

В третьей выставке создателей музыкальных инструментов в понедельник вечером приняли участие официальные лица и художники в Тегеране.

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