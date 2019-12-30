30 дек. 2019 г., 18:40
Journalist ID: 2177
News Code: 83614341
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Чемпионат Ирана по пахлаванской борьбе

29-30 декабря в иранской столице прошел чемпионат Ирана по пахлаванской борьбе.

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