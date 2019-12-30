29-30 декабря в иранской столице прошел чемпионат Ирана по пахлаванской борьбе.
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Ирана получил доступ к современным европейским технологиям
Тегеран, 30 декабря, ИРНА - Департамент медицинской инженерии факультета электротехники Университета…
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Иранским исследователям удалось создать наноэлектроды для суперконденсаторов
Тегеран, 30 декабря, ИРНА - Исследователи из Университета Тарбиат Модарес в сотрудничестве…
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Алиев: между Азербайджаном, Россией и Ираном уже существует энергетический коридор
Баку, 30 декабря. ИРНА — Энергетический коридор между Азербайджаном, Россией и Ираном уже существует…
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Зариф назвал Россию и КНР стратегическими партнёрами Ирана
Москва, 30 декабря. ИРНА — Россия и Китай являются стратегическими партнерами Ирана, с которыми…
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Чемпионат Ирана по пахлаванской борьбе
29-30 декабря в иранской столице прошел чемпионат Ирана по пахлаванской борьбе.
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Иран задержал танкер в Персидском заливе
Тегеран, 30 декабря. ИРНА – Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР)…
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На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4
Тегеран, 30 декабря. ИРНА — Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник в провинции…
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Зариф назвал плодотворными переговоры с российским коллегой
Москва, 30 декабря. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал плодотворными переговоры…
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Кузнечное ремесло в иранском городе Минудашт
Кузнечное ремесло имеет давние традиции. Кузнечное ремесло считалось высшим умением и искусством…
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Третий день совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая начались в пятницу в северной части…
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