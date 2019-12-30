30 дек. 2019 г., 17:31
Journalist ID: 2177
News Code: 83614248
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Кузнечное ремесло в иранском городе Минудашт

Кузнечное ремесло имеет давние традиции. Кузнечное ремесло считалось высшим умением и искусством в древней Персии. Житель города Минудашт на северо-востоке Ирана до сих пор традиционно занимается кузнечеством.

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