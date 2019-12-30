30 дек. 2019 г., 17:09
Journalist ID: 2177
News Code: 83614216
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Третий день совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая начались в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Учения продлились три дня (27-29 декабря), в ходе которых участники обменивались опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.

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