Третий день совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая начались в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Учения продлились три дня (27-29 декабря), в ходе которых участники обменивались опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.