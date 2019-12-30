В городах Ирана прошли массовые шествия в поддержку правительства

В понедельник, 30 декабря в городах Исламской Республики Иран состоялись многотысячные уличные шествия в поддержку руководства страны. Напомним, что массовые демонстрации 30 декабря 2009 г. фактически ознаменовали конца массовых акций протеста и беспорядков, что проводились "зеленым движением" после поражения Мир Хоссейна Мусави на президентских выборах летом 2009 г.