30 дек. 2019 г., 16:56
Journalist ID: 2177
News Code: 83614199
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В городах Ирана прошли массовые шествия в поддержку правительства

В понедельник, 30 декабря в городах Исламской Республики Иран состоялись многотысячные уличные шествия в поддержку руководства страны. Напомним, что массовые демонстрации 30 декабря 2009 г. фактически ознаменовали конца массовых акций протеста и беспорядков, что проводились "зеленым движением" после поражения Мир Хоссейна Мусави на президентских выборах летом 2009 г.

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