30 дек. 2019 г., 10:10
Journalist ID: 2390
News Code: 83613294
0 Persons

Историческая мечеть "Маше" на острове Киш

Историческая мечеть "Маше", которая была создана 120 лет назад, считается старейшей мечетью на острове Киш.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 11 =