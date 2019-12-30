Историческая мечеть "Маше", которая была создана 120 лет назад, считается старейшей мечетью на острове Киш.
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Историческая мечеть "Маше" на острове Киш
Историческая мечеть "Маше", которая была создана 120 лет назад, считается старейшей мечетью…
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Компания Зоб Ахан Исфахан
Компания Зоб Ахан Исфахан является первым и крупнейшим сталелитейным и железнодорожным заводом…
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Церемония "Микат луны и креста" в Тегеране
Церемония "Микат луны и креста", которая демонстрирует дружбу между мусульманами и христианами,…
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Биеннале дизайнеров упаковки Ирана
3-я биеннале дизайнеров упаковки Ирана с участием 108 молодых дизайнеров до 6 января проходит…
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Иран, Россия и Китай продолжат проводить совместные военные учения
Тегеран, 29 декабря. ИРНА — Начальник управления морских операций вооруженных сил Ирана Мохаммад…
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В Индийском океане завершились совместные учения Ирана, РФ и КНР
Тегеран, 29 декабря. ИРНА — Военно-морские силы Ирана, России и Китая завершили первые совместные…
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Лавров обсудит с Зарифом СВПД, Сирию, Персидский залив и энергетику
Москва, 29 декабря. ИРНА — Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах со своим иранским коллегой Моха…
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Последняя платформа 14-й фазы месторождения "Южный Парс" отправлена к месту установки
Тегеран, 29 декабря. ИРНА — Четвертая и последняя платформа 14-й фазы иранского газового месторожден…
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Иранский режиссер стал членом жюри международного кинофестиваля в Джайпуре
Тегеран, 29 декабря. ИРНА — Иранский режиссер Хуссейн Нури стал членом международного кинофестиваля…
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Себух Саркисян: ДАИШ совершает преступления от имени ислама
Тегеран, 29 декабря. ИРА — Террористическая группировка ДАИШ (ИГИЛ) совершает ужасные преступления…
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