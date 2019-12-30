Компания Зоб Ахан Исфахан является первым и крупнейшим сталелитейным и железнодорожным заводом в Иране, производственной мощностью 1,5 млн. тонн в год. Она была создана в соответствии с соглашением между Ираном и Советским Союзом в 1965 году. Продукции компании экспортируются в более 23 европейских, азиатских и африканских стран.