30 дек. 2019 г., 09:23
Journalist ID: 2390
News Code: 83613062
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Биеннале дизайнеров упаковки Ирана

3-я биеннале дизайнеров упаковки Ирана с участием 108 молодых дизайнеров до 6 января проходит в Тегеране.

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