28 дек. 2019 г., 21:21
Journalist ID: 2388
News Code: 83611681
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Пятый отечественный фестиваль игрушек

Пятый отечественный фестиваль игрушек под девизом «подготовка к жизни» с подходом поддерживания отечественных продуктов прошел в Тегеране, Иран, с участием официальный лиц.

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