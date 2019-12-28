28 дек. 2019 г., 21:12
Journalist ID: 2388
News Code: 83611678
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Второй день совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая начались в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Учения продлятся четыре дня (27-30 декабря), в ходе которых участники обменяются опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.

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