28 дек. 2019 г., 10:12
Journalist ID: 2388
News Code: 83610601
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Чемпионат по мотокроссу среди женщин

Чемпионат по мотокроссу среди женщин прошел в пятницу вечером на стадионе Тахти в Тегеране.

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