28 дек. 2019 г., 10:08
Journalist ID: 2388
News Code: 83610591
0 Persons

Прибытие российского военно-морского флота в порт Чабахар

Российские флоты Балтийского моря отправились в Иран в Чабахар в пятницу, чтобы принять участие в совместных военно-морских учениях Ирана, России и Китая.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 4 =