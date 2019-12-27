27 дек. 2019 г., 15:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83610104
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Иранцы увидели последнее солнечное затмение 2019 года

Последнее солнечное затмение в 2019 году произошла 26 декабря. Жители Ирана, особенно на берегах Персидского залива увидели частичное солнечное затмение.

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