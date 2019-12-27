27 дек. 2019 г., 15:39
Journalist ID: 2177
News Code: 83610097
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Монастырь Святого Степаноса в Иране

Церковь Св. Степаноса, которая была построена в IX веке является одним из культовых творений армянского зодчества. Церковь находится в 15 км к юго-западу от иранского города Джульфа в глубоком каньоне в долине реки Аракс на месте ныне пустынного армянского населенного пункта Дарашамб.

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