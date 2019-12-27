27 дек. 2019 г., 15:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83610089
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Радужная семицветная плитка Шираза

Семицветная плитка — одна из самых популярных изделий ручной работы в городе Шираз на юго-востоке Ирана. Семицветная плитка использовалась для украшения Персеполи, столицы империи Ахеменидов.

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