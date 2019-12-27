27 дек. 2019 г., 14:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83610050
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Акция памяти мучеников-представителей религиозных меньшинств в Иране

Иранские христиане накануне Нового года провели акцию памяти погибших во время ирано-иракской войны, которая велась в 1980—1988 годах.


 

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