Открытие иранской производственной линии Iran Khodro с двигателями Euro 5

Во вторник в присутствии вице-спикера парламента Ирана была обнародована производственная линия Iran Khodro с двигателями Euro 5.
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Закат солнца на побережье Киша
Красивый закат солнца показывается на фотографиях на острове Кише.
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В Иране прошло несколько международных выставок
Тегеран, 25 декабря, ИРНА - 10-я Международная выставка строительных материалов, оборудования…
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ФИДЕ поместила Иран в шестерку стран по статистическому росту в шахматах
Тегеран, 25 декабря, ИРНА - В конце года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала…
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Пять тысяч иностранных туристов посетили достопримечательности Шахдада в Кермане
Керман, 25 декабря, ИРНА - Директор Керманского культурного наследия, туризма и ремесел Ферейдун…
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Истребитель МиГ-29 разбился во время полета
Тегеран, 25 декабря, ИРНА - Истребитель МиГ-29 разбился на северо-западе страны во время выполнения…
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Новый посол Ирана вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России
Москва, 25 декабря, ИРНА - Новый посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали, который…
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Федерация спорта глухих Ирана получила высокую оценку 113 федераций мира
Тегеран, 25 декабря, ИРНА - На встрече президентов федераций мира спорту глухих в Италии, в…
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Иранский фильм "Летучие рыбы" получил награды в Италии
Тегеран, 25 декабря, ИРНА - Короткометражный фильм "Летучие рыбы" режиссера Мохаммада Туриваниян…
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Рухани: если шестёрка исправит прошлые ошибки, мы готовы к диалогу
Тегеран, 25 декабря, ИРНА - Никто не сомневается в том, что Исламская Республика Иран полностью…
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Министр науки Ирана предупредил об опасности поездок преподавателей в США
Тегеран, 25 декабря, ИРНА – Министр науки, исследований и технологий Ирана Мансур Голами призвал…
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