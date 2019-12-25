25 дек. 2019 г., 13:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83608093
0 Persons

Открытие иранской производственной линии Iran Khodro с двигателями Euro 5

Во вторник в присутствии вице-спикера парламента Ирана была обнародована производственная линия Iran Khodro с двигателями Euro 5.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 6 =