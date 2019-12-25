25 дек. 2019 г., 13:07
Journalist ID: 2388
News Code: 83608085
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Открытие 13-й Международной текстильной выставки и второй выставки MODEX в Исфахане

13-я Международная выставка текстильной промышленности и вторая выставка Modex (Мода, одежда и обувь) открылись во вторник в Исфахане с участием представителей национальных и провинциальных органов власти.

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