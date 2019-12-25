Церемония празднования Рождества в церкви Святого Григория Просветителя в Тегеране

Церемония Рождества состоялось во вторник вечером в церкви Святого Григория Просветителя в Тегеране.
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В 2019 году Иран поставил товаров на сумму более 32 млрд.долларов
Бирджанд, 26 декабря, ИРНА - Заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана Хосейн…
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Иран экспортировал в соседние страны около 4000 тонн чая
Тегеран, 26 декабря, ИРНА - Глава Организации хранения чая Ирана Хабиб Джахансаз сказал, что…
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Зариф поздравил премьер-министра и министра иностранных дел Кувейта с избиранием
Тегеран, 26 декабря, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду сделал…
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Посол Ирана рассказал о цели военно-морских учений с Россией и Китаем
Целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий…
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Джахангири поздравил христиан мира с Рождеством
Тегеран, 25 декабря. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири поздравил с Рождеством…
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Сборная Ирана победила Чемпионат Азии по шахматам среди юношей до 14 лет
Тегеран, 25 декабря. ИРНА — Иранская сборная победила на чемпионате Азии по шахматам среди…
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Закат солнца на побережье Киша
Красивый закат солнца показывается на фотографиях на острове Кише.
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В Иране прошло несколько международных выставок
Тегеран, 25 декабря, ИРНА - 10-я международная выставка строительных материалов, оборудования…
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ФИДЕ поместила Иран в шестерку стран по статистическому росту в шахматах
Тегеран, 25 декабря, ИРНА - В конце года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала…
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5000 иностранных туристов посетили достопримечательности Шахдада в Кермане
Керман, 25 декабря, ИРНА - Директор Керманской организации культурного наследия, туризма и…
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