25 дек. 2019 г., 13:02
Journalist ID: 2388
News Code: 83608075
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Церемония Рождества Иисуса Христа в церкви Святого Григория Просветителя в Тегеране

Церемония Рождества Иисуса Христа состоялось во вторник вечером в церкви Святого Григория Просветителя в Тегеране.

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