Тренировка женской сборной Ирана (U18) прошла в городе Керман.
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Глава МИД Ирана поздравил христиан мира с Рождеством
Тегеран, 25 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поздравил с…
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Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны
Москва, 25 декабря. ИРНА — Иран готов помочь Сирии в выводе незаконно находящихся в стране…
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Тренировка женской сборной Ирана по регби
Тренировка женской сборной Ирана (U18) прошла в городе Керман.
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Харрази: Иран приветствует любые шаги по урегулированию конфликтов в регионе
Тегеран, 25 декабря. ИРНА — Тегеран приветствует любые действия, способствующие урегулированию…
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Армяне Ирана готовятся к Рождеству
В преддверии Рождества, как и в десятках других стран мира армянская община Ирана в армянском…
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Лариджани поздравил христианских коллег с Рождеством и Новым годом
Тегеран, 24 декабря. ИРНА — Спикер парламента (Меджлиса) Ирана в отдельных посланиях поздравил…
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Иранские дети получили 47 почетных дипломов в Ташкентской биеннале современного искусства
Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Члены иранского Института интеллектуального развития детей и молодежи…
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Форвард "Зенита" Азмун вошел в ТОП-11 легионеров РПЛ
Москва, 24 декабря, ИРНА - Российская премьер-лига назвала имена лучших легионеров национального…
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Новый посол Ирана в России прибыл в Москву
Москва, 24 декабря, ИРНА - Казем Джалали, новый посол Исламской Республики Иран в Российской…
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Иранская бегунья стала чемпионкой Сербских клубных соревнований
Тегеран, 24 декабря, ИРНА - Фарзане Фасихи заняла первое место по бегу на 60 м на чемпионате…
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