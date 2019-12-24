25 дек. 2019 г., 00:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83607390
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Тренировка женской сборной Ирана по регби

Тренировка женской сборной Ирана (U18) прошла в городе Керман.

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