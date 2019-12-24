В преддверии Рождества, как и в десятках других стран мира армянская община Ирана в армянском пригороде Исфахана Нор-Джуга готовится к празднику.
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Армяне Ирана готовятся к Рождеству
В преддверии Рождества, как и в десятках других стран мира армянская община Ирана в армянском…
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Лариджани поздравил христианских коллег с Рождеством и Новым годом
Тегеран, 24 декабря. ИРНА — Спикер парламента (Меджлиса) Ирана в отдельных посланиях поздравил…
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Иранские дети получили 47 почетных дипломов в Ташкентской биеннале современного искусства
Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Члены иранского Института интеллектуального развития детей и молодежи…
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Форвард "Зенита" Азмун вошел в ТОП-11 легионеров РПЛ
Москва, 24 декабря, ИРНА - Российская премьер-лига назвала имена лучших легионеров национального…
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Новый посол Ирана в России прибыл в Москву
Москва, 24 декабря, ИРНА - Казем Джалали, новый посол Исламской Республики Иран в Российской…
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Иранская бегунья стала чемпионкой Сербских клубных соревнований
Тегеран, 24 декабря, ИРНА - Фарзане Фасихи заняла первое место по бегу на 60 м на чемпионате…
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Словения заинтересована в сотрудничестве с иранскими компаниями
Белград, 24 декабря, ИРНА - Во время встречи с послом Исламской Республики Иран в Любляне Каземом…
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Иран победил международный турнире по ментальной арифметике PAMA
Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Иранские дети и подростки выиграли международный турнир по ментальной…
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Иран примет участие в Рождественском турнире по борьбе в Москве
Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Молодежная команда Ирана сегодня отправилась в Россию для участия…
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США злоупотребляют международными договорами: министр экономики Ирана
Тегеран, 24 декабря, ИРНА - Усилия Ирана по обеспечению выполнения соглашений с Группой разработки…
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