24 дек. 2019 г., 22:05
Journalist ID: 2177
News Code: 83607323
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Армяне Ирана готовятся к Рождеству

В преддверии Рождества, как и в десятках других стран мира армянская община Ирана в армянском пригороде Исфахана Нор-Джуга готовится к празднику.

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