23 дек. 2019 г., 15:56
Journalist ID: 2390
News Code: 83605573
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10-я выставка ремесел в иранском Бушере

10-я выставка ремесел в понедельник открылась с участием первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири и министра культурного наследия, туризма и ремесел Али Асгара Мунесана в Бушере.

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