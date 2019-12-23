23 дек. 2019 г., 15:47
Journalist ID: 2390
News Code: 83605565
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В Тегеране отдали дань памяти семьям армянских мучеников

Накануне Нового 2020 года власти Ирана отдали дань памяти семьям армянских мучеников в Тегеране.

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