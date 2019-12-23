23 дек. 2019 г., 15:42
Journalist ID: 2390
News Code: 83605555
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Встреча президента Ирана с главой МИД Индии

Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Тегеране.

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