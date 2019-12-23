Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Тегеране.
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Министры труда Ирана и Армении подписали соглашение о сотрудничестве
Тегеран, 23 декабря. ИРНА — Министр кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Мохаммад…
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10-я выставка ремесел в иранском Бушере
10-я выставка ремесел в понедельник открылась с участием первого вице-президента Ирана Эсхака…
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В Тегеране отдали дань памяти семьям армянских мучеников
Накануне Нового 2020 года власти Ирана отдали дань памяти семьям армянских мучеников в Тегеране.
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Встреча президента Ирана с главой МИД Индии
Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром…
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Вице-президент Ирана сообщил об увеличении числа иностранных туристов на 30%
Бушер, 23 декабря, ИРНА – Несмотря на санкции США число иностранных туристов за последние 2…
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США вынуждены прекратить политику максимального давления против Ирана: Рухани
Тегеран, 23 декабря, ИРНА – США вынуждены, рано или поздно, до или перед президентскими выборами…
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Баку не станет присоединяться ни к каким санкционным механизмам против своих соседей
Баку, 23 декабря, ИРНА - Ни к каким санкционным механизмам Баку в отношении своих соседей присоединя…
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Вторичный контур реактора Хандаб запущен
Арак, 23 декабря, ИРНА - Первый этап установки оборудования реактора тяжелой воды (вторичного…
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Иранский велосипедист завоевал серебро по горному велоспорту в Индии
Тегеран, 23 декабря, ИРНА – Член сборной Ирана по горному велоспорту Фарзад Ходаяри получил…
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В Иране производство стали выросло на 5%
Тегеран, 23 декабря, ИРНА - Всемирная ассоциация стали в своем последнем докладе сообщила о…
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