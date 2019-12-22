22 дек. 2019 г., 15:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83604140
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Министр иностранных дел Индии встречается с Зарифом

Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшнкар встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в воскресенье.

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