Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшнкар встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в воскресенье.
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Лавров назвал давление США на Иран грубейшим нарушением Устава ООН
Москва, 22 декабря. ИРНА — Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с Ираном нельзя обращаться…
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Объемы изъятых в таможенных пунктах Ирана наркотиков выросли на 390%
Тегеран, 22 декабря. ИРНА — Всего за 9 месяцев текущего иранского календарного года (который…
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Лариджани: санкции привели к активизации промышленной сферы Ирана
Тегеран, 22 декабря. ИРНА — Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил в воскресенье,…
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Представитель РОМПЕ предупредил об угрозе исчезновения 20% видов животных Персидского залива
Тегеран, 22 декабря. ИРНА — По подсчетам ученых, к концу текущего столетия может исчезнуть…
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Иран и Азербайджан имеют большие возможности для развития сотрудничества в образовательной сфере
Баку, 22 декабря. ИРНА — Медицинские вузы Ирана и Азербайджана имеют большие возможности для…
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Министр иностранных дел Индии встречается с Зарифом
Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшнкар встретился с министром иностранных…
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Иранец стал старшим членом международной федерации "Эскрима Кали Арнис"
Тегеран, 22 декабря, ИРНА – Представитель Ирана и Ближнего Востока по Арнису Хоссейн Эзати…
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Глава МИД Индии встретился с Зарифом в Тегеране
Тегеран, 22 декабря, ИРНА – Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф…
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В Иране заявили об академическом сотрудничестве с Азербайджаном
Баку, 22 декабря, ИРНА – Университеты медицинских наук Тегерана могут взаимодействовать с азербайджа…
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Выставка ремесел в иранском Северном Хорасане
Церемония инаугурации выставки изделий народных промыслов и изделий Северного Хорасана состоялась…
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