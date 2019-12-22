Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшнкар встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в воскресенье.
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Книга о сотрудничестве Ирана и ООН будет опубликована в ближайшее время
Тегеран, 22 декабря. ИРНА — Директор Информационного центра Организации Объединённых Наций…
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Иранец стал вторым на отборочном турнире к Олимпиаде-2020 в Катаре
Тегеран, 22 декабря. ИРНА — Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике из Ирана Киануш Ростами…
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Лавров назвал давление США на Иран грубейшим нарушением Устава ООН
Москва, 22 декабря. ИРНА — Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с Ираном нельзя обращаться…
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Объемы изъятых в таможенных пунктах Ирана наркотиков выросли на 390%
Тегеран, 22 декабря. ИРНА — Всего за 9 месяцев текущего иранского календарного года (который…
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Лариджани: санкции привели к активизации промышленной сферы Ирана
Тегеран, 22 декабря. ИРНА — Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил в воскресенье,…
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Представитель РОМПЕ предупредил об угрозе исчезновения 20% видов животных Персидского залива
Тегеран, 22 декабря. ИРНА — По подсчетам ученых, к концу текущего столетия может исчезнуть…
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Иран и Азербайджан имеют большие возможности для развития сотрудничества в образовательной сфере
Баку, 22 декабря. ИРНА — Медицинские вузы Ирана и Азербайджана имеют большие возможности для…
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Министр иностранных дел Индии встретился с Зарифом
Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшнкар встретился с министром иностранных дел…
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Иранец стал старшим членом международной федерации "Эскрима Кали Арнис"
Тегеран, 22 декабря, ИРНА – Представитель Ирана и Ближнего Востока по Арнису Хоссейн Эзати…
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Глава МИД Индии встретился с Зарифом в Тегеране
Тегеран, 22 декабря, ИРНА – Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф…
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