22 дек. 2019 г., 10:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83603414
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Праздник Ялда в иранском Голестане

Вчера ночью иранцы в разных городах отметили дневную традицию под названием Ялда. В эту ночь все члены семьи и родственники собираются и весело проводят свое время.

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