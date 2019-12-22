Праздник Ялда в иранском Голестане

Вчера ночью иранцы в разных городах отметили дневную традицию под названием Ялда. В эту ночь все члены семьи и родственники собираются и весело проводят свое время.
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Иранский велосипедист завоевал серебро по горному велоспорту в Индии
Тегеран, 23 декабря, ИРНА – Член сборной Ирана по горному велоспорту Фарзад Ходаяри получил…
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В Иране производство стали вырос на 5%
Тегеран, 23 декабря, ИРНА - Всемирная ассоциация стали в своем последнем докладе сообщила о…
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Иран: обвинения Европейского парламента необоснованны и базируются на искажении фактов
Тегеран, 23 декабря, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что его…
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Сборная Ирана по борьбе на поясах завоевала 4 медали на чемпионате мира в Казахстане
Тегеран, 23 декабря, ИРНА – Сборная Ирана завоевала 2 бронзовые и 2 серебряные медали в первый…
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Зариф: надо противостоять патетическому подходу США к санкциям против стран
Тегеран, 23 декабря, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил…
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Али Шамхани: если европейцы не выполнят своих обязательств по СВПД, мы предпримем пятый шаг
Тегеран, 23 декабря, ИРНА - «Чтобы поддерживать и сбалансировать ядерные обязательства Ирана,…
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Книга о сотрудничестве Ирана и ООН будет опубликована в ближайшее время
Тегеран, 22 декабря. ИРНА — Директор Информационного центра Организации Объединённых Наций…
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Иранец стал вторым на отборочном турнире к Олимпиаде-2020 в Катаре
Тегеран, 22 декабря. ИРНА — Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике из Ирана Киануш Ростами…
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Лавров назвал давление США на Иран грубейшим нарушением Устава ООН
Москва, 22 декабря. ИРНА — Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с Ираном нельзя обращаться…
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Объемы изъятых в таможенных пунктах Ирана наркотиков выросли на 390%
Тегеран, 22 декабря. ИРНА — Всего за 9 месяцев текущего иранского календарного года (который…
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