Иранские базары накануне праздника Ялда

Иранцы готовятся к персидскому празднику «Шаб-е Ялда» – символической встрече зимы, в ночь Зимнего солнцестояния. «Шаб-е Ялда» или «Ночь Челле» - это древний иранский праздник, который издревле отмечается народом Ирана. Ялда - это самая длинная ночь в году перед приходом зимы.