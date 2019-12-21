21 дек. 2019 г., 19:26
Journalist ID: 2177
News Code: 83603123
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Иранские базары накануне праздника Ялда

Иранцы готовятся к персидскому празднику «Шаб-е Ялда» – символической встрече зимы, в ночь Зимнего солнцестояния. «Шаб-е Ялда» или «Ночь Челле» - это древний иранский праздник, который издревле отмечается народом Ирана. Ялда - это самая длинная ночь в году перед приходом зимы.

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