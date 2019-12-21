21 дек. 2019 г., 16:53
Journalist ID: 2177
News Code: 83602992
0 Persons

Дом врача Насера ад-Дина Шаха накануне праздника Ялда

Дом Мотмена аль-атебы расположен в районе Оудаладжан в центральной части Тегерана. Дом принадлежал Мирзу Зейнал-Абедину Хану Данбали Зарби, врачу четвертого шаха Ирана из династии Каджаров Насера ад-Дина Шаха. В доме был снят известный иранский телесериал «Шахерезада», который был показан на телеканале «Россия К».

Your Comment

You are replying to: .
8 + 4 =