Дом врача Насера ад-Дина Шаха накануне праздника Ялда

Дом Мотмена аль-атебы расположен в районе Оудаладжан в центральной части Тегерана. Дом принадлежал Мирзу Зейнал-Абедину Хану Данбали Зарби, врачу четвертого шаха Ирана из династии Каджаров Насера ад-Дина Шаха. В доме был снят известный иранский телесериал «Шахерезада», который был показан на телеканале «Россия К».
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