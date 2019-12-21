21 дек. 2019 г., 16:32
Journalist ID: 2177
News Code: 83602961
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Вечера острова Киш

Остров Киш - очень приятное место для спокойного отдыха и релакса на Персидском заливе. Закатное небо на острове Киш постоянно меняет свой оттенок.

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