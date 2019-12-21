Хонча-борун на древний иранский праздник Ялда

Жители иранского города Хамедан принято преподносить подарки для невесты в виде хончи. Хонча - это украшенная подарочная корзина или поднос, которые в основном дарятся на свадьбу, но не только. «Шаб-е Ялда» – символическая встреча зимы, в ночь Зимнего солнцестояния. «Шаб-е Ялда» или «Ночь Челле» - это древний иранский праздник, который издревле отмечается народом Ирана. Ялда - это самая длинная ночь в году перед приходом зимы.