Иранский тяжелоатлет завоевал золото на Олимпиаде-2012 в Лондоне

Тегеран, 21 декабря, ИРНА – Иранец Наваб Насиршелал в весовой категории 105 кг получил золото, когда украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий из-за допинга лишен золотой медали, заработанной на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Решение принял МОК по результатам перепроверки допинг-проб. В анализах Торохтия нашли запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон. Этот препарат широко распространен среди тяжелоатлетов. Он помогает наращивать мышечную массу.

Торохтий, который на Олимпиаде-2012 поднял вес 412 кг, в ближайшее время будет обязан вернуть медаль. Золото теперь получит спортсмен из Ирана Наваб Насиршелал, серебро – поляк Бартоломей Бонк, бронзу – Руслан Нурудинов из Узбекистана.

Всего сборная Ирана завоевала на Играх 13 медалей - 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзу. Иран занял 12-е место в медальном зачете.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392