20 дек. 2019 г., 16:16
Journalist ID: 2390
News Code: 83601786
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Оркестр "Гогнус" выступил с концертом в иранском Шахре-Корде

Оркестр "Гогнус" под руководством Саида Амини в четверг выступил с концертом в иранском Шахре-Корде.

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