20 дек. 2019 г., 16:11
Journalist ID: 2390
News Code: 83601780
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Рухани посетил Японию с визитом

Президент Ирана Хасан Рухани по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ с двухдневным визитом посещает Токио.

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