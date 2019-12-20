20 дек. 2019 г., 16:04
Journalist ID: 2390
News Code: 83601778
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Национальный оркестр Ирана выступил с концертом в Тегеране

Национальный оркестр Ирана в четверг выступил с концертом "Ночь армянской музыки" в Тегеране.

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