Команда "Дохтаран-е Горган" в рамках первой недели женской премьер-лиги Ирана по баскетболу обыграла "Шакели Тегеран" со счетом 68:58.
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Рухани назвал санкции США против Ирана проигрышными
Тегеран, 20 декабря. ИРНА — Односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий…
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Оркестр "Гогнус" выступил с концертом в иранском Шахре-Корде
Оркестр "Гогнус" под руководством Саида Амини в четверг выступил с концертом в иранском Шахре-Корде.
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Рухани посетил Японию с визитом
Президент Ирана Хасан Рухани по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ с двухдневным…
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Национальный оркестр Ирана выступил с концертом в Тегеране
Национальный оркестр Ирана в четверг выступил с концертом "Ночь армянской музыки" в Тегеране.
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Помпео использует язык экстремизма: МИД Ирана
Тегеран, 20 декабря, ИРНА. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что госсекретарь…
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Новак назвал стратегическими двусторонние отношения Ирана и России
Москва, 20 декабря, ИРНА – Отношения между Ираном и Россией являются стратегическими, и носят…
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Начались переговоры Рухани и Абэ в Токио
Токио, 20 декабря, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани, который находится с двухдневным визитом…
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Рухани прибыл с визитом в Токио
Токио, 20 декабря, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани, который в пятницу прибыл с двухдневным…
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Женская премьер-лига Ирана по баскетболу
Команда "Дохтаран-е Горган" в рамках первой недели женской премьер-лиги Ирана по баскетболу…
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У Ирана неограниченные варианты для обеспечения национальных интересов
Нью-Йорк, 20 декабря, ИРНА – Иран не может остаться равнодушным к продолжению незаконных санкций…
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