20 дек. 2019 г., 10:53
Journalist ID: 2390
News Code: 83601481
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Женская премьер-лига Ирана по баскетболу

Команда "Дохтаран-е Горган" в рамках первой недели женской премьер-лиги Ирана по баскетболу обыграла "Шакели Тегеран" со счетом 68:58.

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