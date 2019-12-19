19 дек. 2019 г., 17:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83601114
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Исторический дом Ранджбаран в иранском Семнане

Исторический дом Ранджбаран в Семнане восходит к периоду Каджаров.

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