Покупки перед праздником Ялда

Ялда — древний иранский праздник, первоначально отмечавшийся самой длинной ночью года, то есть накануне зимнего солнцестояния. После реформы иранского календаря в 1925 году, которая привязала сезонные мероприятия к дням календаря, Ялда отмечается в ночь и первый день десятого месяца (Дей).