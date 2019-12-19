19 дек. 2019 г., 14:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83600899
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Покупки перед праздником Ялда

Ялда — древний иранский праздник, первоначально отмечавшийся самой длинной ночью года, то есть накануне зимнего солнцестояния. После реформы иранского календаря в 1925 году, которая привязала сезонные мероприятия к дням календаря, Ялда отмечается в ночь и первый день десятого месяца (Дей).

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