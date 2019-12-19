11-я туристическая выставка и 12-я выставка ремесел Парс были открыты на постоянной выставочной площадке Международной выставки в Ширазе, на которой присутствовали эксперты Всемирного совета ремесел и ведущие активисты в этой области.
-
Покупка перед праздником Ялда
Ялда — древний иранский праздник, первоначально отмечавшийся самой длинной ночью года, то есть…
-
Сборная Ирана по футболу осталась на втором месте в Азии и на 33-м в мире в последнем рейтинге
Тегеран, 19 декабря, ИРНА - Сборная Ирана по футболу по-прежнему занимает второе место в рейтинге…
-
Ирана и Малайзии будут сотрудничать в области искусственного интеллекта
Тегеран, 19 декабря, ИРНА – Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми…
-
Иран осудил резолюцию ООН по поводу ситуации с правами человека в стране
Тегеран, 19 декабря, ИРНА – «Резолюция ситуации с правами человека в Иране основана на избирательном…
-
Выставка туризма и ремесел Парс в Ширазе
11-я туристическая выставка и 12-я выставка ремесел Парс были открыты на постоянной выставочной…
-
0Второй день визита Рухани в Малайзию
Президент Ирана Хасан Рухани выступил с речью на саммите в четверг во время визита в Малайзию.
-
В ближайшее время будет запущен торговый канал Иран-Швейцария
Тегеран, 19 декабря, ИРНА - Глава комиссии по денежному рынку и капиталу Тегеранской торговой…
-
ООН призвала отменить ограничения для иранских дипломатов
Тегеран, 19 декабря, ИРНА - Генеральная Ассамблея ООН в среду призвала Соединённые Штаты снять…
-
Казахстан - хороший рынок сбыта для производителей кашанских ковров
Кашан, 19 декабря, ИРНА - Посол Казахстана в Иране Асхат Оразбай сказал, что Казахстан может…
-
Россия опровергла сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном
Москва, 18 декабря. ИРНА — В Министерстве обороны РФ прокомментировали публикации о том, что…
Your Comment