19 дек. 2019 г., 11:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83600657
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Выставка туризма и ремесел Парс в Ширазе

11-я туристическая выставка и 12-я выставка ремесел Парс были открыты на постоянной выставочной площадке Международной выставки в Ширазе, на которой присутствовали эксперты Всемирного совета ремесел и ведущие активисты в этой области.

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