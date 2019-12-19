19 дек. 2019 г., 11:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83600632
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0Второй день визита Рухани в Малайзию

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с речью на саммите в четверг во время визита в Малайзию.

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